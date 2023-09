Grupo de pagode é atração na Casa de Praia Zezinho Corrêa neste fim de semana  em Manaus

Manaus (AM) – A Casa de Praia Zezinho Corrêa está com uma programação especial preparada para este fim de semana, com destaque para a apresentação do grupo de pagode Soweto, atração nacional que promete agitar o público. Os shows começam a partir das 18h, e o acesso é gratuito para toda a população. O espaço, situado no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital, é administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

“Essa programação promete um fim de semana repleto de música, diversão e entretenimento para toda a família manauara, destacando a riqueza da cultura e da música brasileira em uma localização paradisíaca à beira da praia. É uma oportunidade única para os moradores de Manaus desfrutarem de um programa variado e acessível”, salienta o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

Ao ar livre, nesta sexta-feira (22), o espaço vai receber as bandas “Essence” e “Official 80”, dando início ao fim de semana com muito rock clássico dos anos 80 até os mais contemporâneos. O acesso aos shows é gratuito para toda a população.

Já no sábado (23), o grupo Soweto, vindo diretamente do Rio de Janeiro, vai apresentar os grandes sucessos da banda, como “Farol das Estrelas”, “Tempo de Aprender”, “Refém do coração” e muito mais. Em seguida, a banda Sô Vibe entra no palco para dar continuidade às apresentações do dia.

No domingo (24), os manauaras poderão aproveitar a noite com as toadas de boi-bumbá na voz dos cantores Alciro Neto e Fabiano Neves, com suas respectivas bandas. Ainda como parte da programação de domingo, a Casa de Praia também será ponto de encontro dos torcedores das nações rubro-negra e tricolor, para assistir à final da Copa do Brasil, com a segunda disputa entre Flamengo x São Paulo. O telão estará disponível a partir das 14h30.

Com 1.650 metros quadrados, a Casa de Praia é um espaço multiuso para lazer, turismo, negócios, artesanato e gastronomia, comportando restaurantes, lanchonetes, áreas de convivência, playgrounds, palco e banheiros.

*Com informações da assessoria

