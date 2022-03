Cremosinho faz estreia em Manaus com stand-up “É um empresário, é?”

As vendas do primeiro lote de ingressos já estão disponíveis

Manaus (AM)- No próximo dia 10 de abril, Manaus será palco da estreia nacional do fenômeno da internet “Cremosinho”, no Teatro Manauara. As vendas do primeiro lote de ingressos já estão disponíveis.

O stand-up “É um empresário, é?”, bordão de sucesso no país, inaugura uma nova fase profissional do artista, que inicia uma turnê de shows pelo Brasil.

“É uma realização profissional e de um sonho. Eu já estava desacreditado porque para concretizar um sonho precisamos abdicar de muitas coisas. E agora estaremos com a tropinha de Manaus para essa estreia linda demais”, disse.

O primeiro lote para plateia, setor único, custa R$ 50, valor da meia-entrada e sem acréscimo da taxa do site. Os ingressos podem ser adquiridos no site shopingressos.com ou nos pontos de vendas das Lojas Ramona nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma. A classificação etária é 12 anos.

Fenômeno nacional

Nascido em Caicó, interior do Rio Grande do Norte, Gilderlan André Silva dos Santos, o Cremosinho, estourou na web em 2016 com o vídeo “Xenhenhém”. Após o episódio ficou conhecido como o “Rei das Presepadas” e conquistou uma legião de fãs.

A criatividade de Cremosinho chamou a atenção do famoso youtuber Toguro, que o convidou para a Mansão Maromba. Desde então, ampliou seu número de seguidores, fechou contratos de publicidade possibilitando uma vida melhor para mãe e a compra da casa própria. Hoje, o artista vive de humor e usa a internet para levar alegria e diversão a todos.

*Com informações da assessoria

