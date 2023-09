Show do 3 Palavrinhas acontece neste sábado em Manaus

Manaus (AM) – Inédito em Manaus, o Grupo 3 Palavrinhas se apresenta no próximo sábado (30), no Studio 5, Av. Rodrigo Otávio, no Distrito Industrial I, Zona Sul. E os ingressos para o show “Um só coração” ainda podem ser adquiridos pelo aplicativo bilheteriadigital.com ou na bilheteria do Studio 5.

A narrativa traz os personagens Sarah, Davi e Miguel. Juntos, irão embarcar na missão de impedir o fechamento da escola de música Dó Ré Mi, que eles tanto amam, contando com a ajuda da Florzinha e de outros amigos. A apresentação com aproximadamente 1h30 de duração.

E uma das pessoas que vai conferir a apresentação é Ana Claudia Oliveira Costa, 39 anos. Ela vai levar a filha, Ana Rachel Costa, de 7 anos, após garantir um par de ingressos em uma promoção da Rádio Boas Novas.

“Eu conheço o 3 Palavrinhas e acho eles muito animados. Fiquei muito feliz em ganhar a promoção e poder levar a minha filha que é autista nessa apresentação. Eles são um grupo muito importante que permitem as nossas crianças conhecerem mais do amor de Deus por nós. Minha filha acompanha eles no YouTube e eles fazem muito sucesso”, disse.

As 3 Palavrinhas, que significam “Deus é Amor”, já se espalharam por mais de 180 países além do Brasil, o que levou o projeto a alcançar a marca de maior canal infantil cristão do mundo no Youtube.

Os episódios do 3 Palavrinhas somam mais de 5 bilhões de visualizações no canal do Youtube, que já ultrapassa os 6 milhões de inscritos. Tanto sucesso levou o 3 Palavrinhas a conquistar diversos prêmios como o Troféu Gerando Salvação 2020 na categoria Projeto Infantil, além de atingir a marca de 60 milhões de ouvintes no Spotify, 100 bilhões de visualizações no GIPHY e entrar no catálogo da Netflix, onde é o único desenho cristão disponível para as crianças atualmente.

*Com informações da assessoria

