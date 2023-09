Impacto da tecnologia inverter no consumo de energia das empresas é tema de evento em Manaus

Manaus (AM) – De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), os aparelhos que transformam energia elétrica em calor (ou frio), entre eles o ar-condicionado, são os principais vilões na hora de fechar a fatura do consumo de energia. De outra parte, a tecnologia inverter (inverter e Duo Inverter), se corretamente utilizada, pode representar uma economia de até 70% na conta de luz.

O dado é especialmente impactante para os que possuem empresas em Manaus, cidade que enfrenta intenso calor, nesse período do ano. Pensando nisso, a Rodada de Negócios da AMZ Tech, do grupo Info Store, que ocorre neste sábado (30), tem como tema “Conhecendo mais sobre os ar-condicionados Inverter”.

O evento, que começa às 9h30 e será comandado pelo produtor de Merchandisin do grupo, Ralyson Freitas. A programação faz parte das ações de capacitação realizadas pelo grupo, voltadas aos empreendedores e parceiros. Os interessados no tema ainda podem se inscrever para participar do evento, através do telefone (92) 98633 2878. A rodada de negócios é totalmente online.

“Conhecer e saber utilizar a tecnologia Inverter, presente hoje nos novos modelos das principais marcas de aparelhos de ar-condicionado comercializados no país, podem ser aliados importantes na hora de reduzir os gastos de consumo”, ressalta Freitas.

Além disso, diz ele, são essenciais para a sustentabilidade do negócio, para o empreendedor poder dirigir o seu foco para os investimentos em atualização, ampliação e inovação dos negócios.

Freitas cita como dado comparativo, que o consumo de um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUS, utilizado por cinco horas diárias em um período de 30 dias, pode chegar a 105 KWh. O impacto na fatura de energia é de, aproximadamente, R$ 100/mês, dependendo da região e da bandeira utilizada. Um custo muito pesado.

“Imagine esse cenário em um pequeno empreendimento, em Manaus, onde o uso do ar-condicionado pode ser por um período de horas ainda maior, e não apenas um, mas vários aparelhos, para manter o ambiente climatizado e agradável para os trabalhadores e os clientes. É preciso conhecimento e uso de novas tecnologias, para fazer frente ao desafio”, afirma.

