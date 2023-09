Vídeo: Jovem viraliza ao mostrar mãe nua com seu namorado na cama

São Paulo (SP) – Maria Palhano viralizou nas redes sociais após compartilhar um vídeo em seu perfil mostrando seu namorado e sua mãe juntos na cama dela. Na gravação, a sogra, estar aparentemente sem blusa e sutiã, passando creme nas costas do genro que estava mexendo no celular. “Aqui em casa, a minha mãe e o meu namorado são tóxicos. Eles me excluem. Vocês querem ver? Está aqui”, afirmou a jovem ao filmar os dois juntos.

Enquanto a jovem reclama, a mãe passa creme nas costas do genro. Já o rapaz fica mexendo no celular. “Chego no quarto e estão os dois assim junto com a [minha cachorra] Pompom e eu excluída no meu quarto. Solitária, sem atenção, sem amor, sem carinho, sem nada. Sofrendo”, declarou a jovem.

No final, Maria ainda contou que a mãe e nem o namorado são acostumados a passar creme nela: “Eu sofro nessa vida”.

Repercussão

O vídeo viralizou nas redes e rendeu muitos comentários em outras redes sociais com alguns internautas estranhando a situação.

“Estranho sua mãe sem roupa só com a coberta”, observou uma pessoa. Maria rebateu: “Tira essa malícia da sua cabeça, gata”.

“Sinto que você não tem nenhuma amiga pra te avisar, então eu vou ser sua amiga: isso não é normal”, disse uma seguidora. “Traumatizada”, escreveu outra. “Verdades Secretas tá diferente. Pra mim tudo é forçado porque eu me recuso acreditar q existe gente tão tonta assim”, contou mais uma.

Veja vídeo:

Leia mais:

Ativo ou passivo? David Brazil surpreende ao revelar preferências durante o sexo

Andressa Urach lança sua própria plataforma de conteúdo adulto

Justiça condena à prisão homem que vazou fotos de autópsia de Marília Mendonça e Gabriel Diniz