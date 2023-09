Andressa Urach lança sua própria plataforma de conteúdo adulto

A modelo e influenciadora digital Andressa Urach decidiu expandir os negócios e abrir a sua própria plataforma de conteúdo adulto. Na noite da última terça-feira (26), a ex-miss bumbum lançou a nova marca, Fetich, com uma festa que aconteceu no Espaço Metrópole, em São Paulo.

Segundo o colunista Daniel Nascimento, do portal Terra, a novidade lançada pela empresária vai seguir os moldes do Instagram. A decisão pelo novo empreendimento teria ocorrido após Urach ter sua conta bloqueada na plataforma, na semana passada. O perfil da modelo já está ativo novamente.

“Lá você vai ter liberdade, e não vai ter perigo de ser banido da plataforma”, disse Andressa durante o evento.

Festa recheada de polêmicas

De acordo com Gabriel Perline, colunista do IG Gente, a realização do evento somente foi possível devido a parcerias, que garantiriam os ‘comes e bebes’. Porém, segundo a coluna, o roteiro não saiu como esperado e os aperitivos acabaram não dando conta, devido ao volume de pessoas que compareceram à festa.

Ainda de acordo com o colunista, o espaço teria sofrido com superlotação em decorrência de o número de convidados ter sido muito maior do que o informado.

Além desses, no evento teria circulado drogas ilegais.

*Com informações da IstoÉ

