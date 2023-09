VÍDEO: balsa carregada de alimentos é saqueada por ribeirinhos após encalhar no AM

O homem, que filmou a ação, disse que as pessoas estavam retirando a carga sem a devida autorização dos responsáveis pela embarcação

Uma balsa, que carregava alimentos, encalhou em um banco de areia nas proximidades do município de Humaitá, no interior do Amazonas, na quinta-feira (28). Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível ver ribeirinhos retirando a carga.

Não há informação exata se o material foi saqueado ou se teve a permissão do comandante da embarcação.

O homem, que filmou a ação, disse que as pessoas estavam retirando a carga sem a devida autorização dos responsáveis pela embarcação.

A balsa navegava pelo Rio Madeira, mas devido à seca dos rios, acabou colidindo com um banco de areia nas proximidades do Distrito de Auxiliadora, em Humaitá.

Balsa com alimentos é saqueada após encalhar no interior do Amazonas. pic.twitter.com/OGDPEQELDe — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 29, 2023

