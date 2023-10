Conheça influenciadora crossfiteira sensação na internet

Vithória Papel, influenciadora crossfiteira com nanismo mais conhecida como Vitthy Papel, acumula quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais onde divulga seu trabalho e conteúdo de danças e viagens.

Em entrevista ao site Terra a influenciadora afirma que seu sonho é fazer a diferença e se um exemplo para as pessoas serem o que quiserem:

“Meu sonho é fazer um comercial na televisão. Quero ser um exemplo para qualquer pessoa que não se aceita e mostrar que você pode ser o que quiser”, celebra a Vitthy, animada com os novos planos.

“Deus, crossfit e bem-estar”. No feed, fotos de looks do dia, rotina de exercícios físicos, dancinhas e viagens. Descrevendo assim, nada de muito diferente no perfil da influenciadora Vithória Papel de 30 anos a não ser um detalhe: seu 1 metro e 33 centímetros de altura.

Vitthy, como é conhecida por seus mais de 1 milhão e 700 mil seguidores, é uma pessoa com nanismo, e entende sua deficiência mais como uma de suas características físicas do que como uma deficiência em si.