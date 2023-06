Influenciadoras acusadas de racismo contra crianças prestam depoimento no RJ

Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves, foram ouvidas na Delegacia de Intolerância a Crimes Raciais no RJ

Rio de Janeiro – A Polícia Civil do Rio de Janeiro ouviu nesta segunda-feira (12), as influenciadoras investigadas em um inquérito de racismo contra duas crianças.

Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves chegaram à Delegacia de Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância (Decradi), no Rio por volta das 10 horas da manhã. O caso ganhou grande repercussão após as influenciadoras gravarem um vídeo onde presenteavam crianças negras com macaco de pelúcia e bananas.

Além do inquérito de racismo, as duas são investigadas por desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O Ministério Público afirmou que apura a conduta das influenciadoras e que estuda as medidas cabíveis, as envolvidas na ação afirmaram que não tinham a intenção de fazer qualquer referência a temáticas raciais ou a discriminações de minorias.

Relembre o caso

