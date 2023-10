Influenciadora e modelo com nanismo faz sucesso nas redes: ‘Mulher de 1,33 na passarela, sim!’

Na última terça-feira (26), ela realizou o sonho de participar de um desfile pela primeira vez. Já sucesso nas redes como influenciadora, atleta e também modelo, Vithória Papel viu a chance de pisar na passarela como um feito histórico para ela.

“Uma mulher de 1, 33 na passarela sim! Obrigada por me proporcionarem esse dia histórico na minha vida: primeira vez que desfilo. Obrigada também por quebrarmos juntos alguns paradigmas que ainda existem no mundo da moda”, disse ela ao postar fotos depois do desfile do estilista Eduardo Amarante, no Palácio dos Cedros, em São Paulo.

Vejas fotos de Vithória

Ela é modelo, atleta e influenciadora com milhões de seguidores

Não que Vithória Papel, de 28 anos, portadora de nanismo, não tenha outros feitos históricos em sua trajetória. Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1 milhão no TikTok, ela vive hoje de seu trabalho como influenciadora. Recentemente, compartilhou com os fãs a conquista do primeiro carrão zero. “Não nasci em berço de ouro e nunca tive um carro… mas sempre tive muito amor, estudos, educação e amparo dos meus pais que são tudo pra mim!”, celebrou ela.

A modelo, influenciadora e atleta Vithória com a roupa que usou no desfile — Foto: reprodução/ instagram

Vithória também é atleta de crossfit e, com a ajuda da irmã personal trainer, tem postado vídeos e compartilhado os exercícios que faz. Há seis dias, ela anunciou sua entrada em uma plataforma adulta, onde vai dividir com os assinantes sua rotina de atleta. “Por minha estatura, infelizmente eu atraio muito o público que espera de mim algo que nunca vai ter! Se quer algo explícito, segue e assina quem oferece isso”, avisou ela.

A modelo, influenciadora e atleta Vithória — Foto: reprodução/ instagram

Vithória também não abre mão do humor e da leveza ao descrever seu dia a dia, rebatendo preconceitos. “O que não tem de tamanho, tem de melanina… 30 minutinhos no sol e tô com o bronze garantido do mês”, brincou ela ao postar um foto de biquíni. “Acho que as noites em São Paulo estão ficando pequenas para essa pequena”, escreveu ela, curtindo uma balada na capital paulista.

*Com informações da EXTRA

Leia mais:

Horóscopo de outubro: confira as previsões para todos os signos

Incêndio em boate na Espanha deixa 13 mortos; bombeiros procuram por mais vítimas

Sandy e Lucas Lima detalham separação: ‘Decisão amadurecida’