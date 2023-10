Caminhoneiro morre atropelado ao atravessar a rodovia AM-070

Manaus – Um caminhoneiro identificado como Francivaldo Souza do Carmo, de 49 anos, morreu após ser atropelado por um carro na noite dessa segunda-feira (2), na avenida Manoel Urbano, após a Ponte Rio Negro, Município de Iranduba, região metropolitana de Manaus.

Segundo informações de familiares, Francivaldo era natural do estado do Pará. Ele tinha estacionado o caminhão para ir até a conveniência de um posto de combustíveis. Ao atravessar a rua para retornar ao veículo, o homem foi atingido por um carro modelo Savero de cor laranja. Com o impacato da colisão, Francivaldo foi arremessado.

O homem morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O local do acidente e o veículo envolvido no fato foi periciado pela Departamento de Perícia Técnico Científica (DPTC).

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

