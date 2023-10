Pesquisa analisa as relações comunicacionais dos povos ribeirinhos com o meio digital

O estudo é apoiado pelo Governo do Amazonas, por meio do Programa Humanitas – CT&I Fapeam

Com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), pesquisa analisa as relações comunicacionais de povos e grupos em situação de minoria e vulnerabilidade social com o meio digital e, a partir disso, visa aproximá-los da universidade, com o objetivo de propor instrumentos de viabilização ao direito à comunicação.

A coordenadora da pesquisa e doutora em Ciências da Comunicação, Marina Magalhães de Morais, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), campus Parintins (distante a 369 Km da capital), explica que o projeto foi responsável por congressos internacionais, lançamento de dois livros, além de atividades de campo nas comunidades ribeirinhas do Baixo Amazonas.

O projeto intitulado “Cidadania Digital” é desenvolvido no âmbito do Programa Humanitas – CT&I Fapeam, edital nº 005/2022, e conta com pesquisadores do Grupo de Pesquisa Visualidades Amazônicas (VIA/CNPq), da Ufam, campus Parintins, em parceria com o Centro Internacional de Pesquisa Atopos, a Plataforma Internacional Cidadania Digital e entre outras entidades.

As oficinas nos territórios investigam, na prática, as concepções acerca da relação das comunidades com as tecnologias digitais na região e junto com as comunidades, produzem novos saberes e produtos midiáticos em colaboração com as tecnologias. Em seguida, ocorre a fase de divulgação para a sociedade dos materiais midiáticos e acadêmicos.

O projeto rendeu também uma exposição fotográfica, fruto de uma oficina ministrada no Quilombo do Matupiri, em Barreirinha (distante a 331 Km da capital), expostas tanto no ambiente acadêmico, quanto devolvidas para a comunidade. E, futuramente, farão parte do acervo de um museu em Matupiri.

“Até o momento, as comunidades mapeadas com as quais desenvolvemos atividades foram Nova Alegria (Terra Indígena Andirá-Marau), do Povo Sateré-Mawé, e o Quilombo Santa Tereza do Matupiri (Barreirinha)”, disse Marina Morais ao complementar que ainda possui um amplo trabalho em construção com os descendentes dos imigrantes japoneses koutakuseis em Parintins e na Vila Amazônia.

A pesquisa, ainda em andamento, encontra-se nos dois últimos estágios do projeto, na fase de processamento e análise dos dados. Os materiais produzidos a partir do projeto estão sendo difundidos nas redes sociais do projeto (@procidig) e no site do Projeto Cidadania Digital (https://projetocidadaniadigital.com.br/), que está em fase de construção e será lançado no próximo mês de novembro. Apoio da Fapeam “Sem o apoio da Fapeam, a realização da pesquisa e das atividades de extensão previstas não seriam possíveis”, revelou Marina. A pesquisadora enfatiza ainda que os recursos foram destinados à compra de equipamentos, além de possibilitar os trajetos para as comunidades envolvidas, produção dos materiais necessários e oferecimento de bolsas para estimular a dedicação dos estudantes às atividades, impulsionando a formação de novos pesquisadores no Amazonas.

Instituições parceiras

O projeto “Cidadania Digital” é uma é uma ação que faz parte de uma iniciativa em rede, composta por instituições nacionais e internacionais, reunidas no âmbito do ‘Centro Internacional de Pesquisa Atopos’, que desenvolve estudos sobre a apropriação do digital por comunidades tradicionais, em situação de vulnerabilidade social em diferentes países, como Brasil, Itália, França, Portugal, México e Argentina.

Também são parceiros do projeto: a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), por meio do Coletivo Emergências. Em Parintins, na dimensão da sociedade civil, o Instituto Cultural Ajuri (Inca), da Associação Nipo Brasileira de Parintins (ANBP), da Associação Koutaku do Amazonas, da Federação das Organizações Quilombolas do Município de Barreirinha (FOQMB) e Associação dos Kapi e das Lideranças Tradicionais do Povo Sateré-Mawé do Rio Andirá (KAPI).

Programa Humanitas – CT&I Fapeam

O programa financia atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, ou de transferência tecnológica, na área de Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes e Sociais Aplicadas, que contribuam para o desenvolvimento da área de humanidades e linguística, com vistas a produzir conhecimentos inovadores e fornecer contribuições efetivas para solução de problemas amazônicos.

Leia mais:

VÍDEO: barco com passageiros encalha em frente a Manaus Moderna

VÍDEO: casal faz ‘amor’ na praia da Ponta Negra e viraliza: ‘quem tá na seca é o rio’

Wilson Lima entrega indenização para mais de 50 famílias que vivem próximo às obras do Rapidão