VÍDEO: casal faz ‘amor’ na praia da Ponta Negra e viraliza: ‘quem tá na seca é o rio’

Um casal foi flagrado fazendo sexo durante a noite na praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. A cena viralizou no início desta semana e surpreendeu internautas que comentaram sobre as ‘posições’ e ‘acrobacias’ feitas pelos “pombinhos” em público. Veja vídeo abaixo.

O casal apaixonado fazia posições e tentava driblar a plateia que demorou a entende o que estava acontecendo.

“Eu já fiz de tudo, virei o celular de cabeça pra baixo e os c@ralh0s, mas não consegui entender o modo”, confessou um curioso.

“Quem tá na seca é o rio!”, comentou outro internauta.

Casal é flagrado em momento íntimo na praia da Ponta Negra. pic.twitter.com/JkzkXyFot7 — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 3, 2023

Seca

A praia da Ponta Negra está interditada pelos próximos 90 dias para o banho, em razão da vazante que atinge o Estado. A interdição da praia da Ponta Negra para banho foi decidida após a rio Negro atingir a cota de 15,29 metros, abaixo da altura mínima considerada segura de 16 metros, conforme o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado junto ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), com órgãos municipais e estaduais signatários do compromisso, incluindo Corpo de Bombeiros do Amazonas (CB-AM) e Polícia Militar.

