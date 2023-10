Força-tarefa levará água potável para mais de 60 comunidades rurais durante estiagem

Manaus (AM) – Uma força-tarefa da Prefeitura de Manaus com a Águas de Manaus vai levar água potável para mais de 60 comunidades rurais durante a estiagem na capital amazonense. A ação deve beneficiar mais de 6 mil pessoas nas regiões afetadas. Na semana passada, o poder municipal decretou situação de emergência em decorrência da seca do rio Negro.

A distribuição iniciou na última segunda-feira (02). Além de mais de 95 mil litros de água, a Águas de Manaus fornecerá apoio técnico para fazer o abastecimento de água nos locais, com caminhões-pipa e a presença de equipe para fazer controle de qualidade do líquido.

“A concessionária atua na zona urbana de Manaus, mas entende que este é um momento de solidariedade e união. Atendemos ao pedido da Prefeitura e vamos mobilizar equipes para atuar nestas áreas em específico, levando água de qualidade e de forma emergencial”, explica o diretor-presidente da Águas de Manaus, Diego Dal Magro.

Para realizar essa distribuição, serão utilizadas lanchas das Secretaria Municipal de Educação (Semed) e de Saúde (Semsa), além de balsas pequenas que ainda conseguem navegar pelos rios da região.

“Estamos falando de 6,5 mil a 6,8 mil pessoas. Esse trabalho não se dá somente hoje. Esse alimento vai acabar. Acredito que, provavelmente, a gente vai fazer de 15 em 15 dias ou de 30 em 30 dias, dependendo das condições dessa estiagem, dessa seca severa”, enfatizou o prefeito David Almeida.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cidades em situação de emergência no Amazonas sobem para 23

CPMI do 8 de janeiro avalia pedir os indiciamentos de Bolsonaro, Cid e Delgatti

Amazonas supera saldo de 18 mil vagas com carteira assinada em 2023