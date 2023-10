CPMI do 8 de janeiro avalia pedir os indiciamentos de Bolsonaro, Cid e Delgatti

A menos de duas semanas de apresentar o relatório das investigações dos atos criminosos do 8 de janeiro, a cúpula da CPMI discute a lista de pedidos de indiciamentos que constará no relatório final da senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Conforme apurou a CNN, o relatório trará o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entre os indiciados. O tenente-coronel Mauro Cid e o hacker Walter Delgatti Neto — contratado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP) para invadir sistemas judiciais — são outros nomes que devem aparecer nessa lista.

No caso de Delgatti, governistas se dividem sobre o pedido de indiciamento. Alguns defendem que seja oferecida a possibilidade de um acordo de delação premiada.

Na segunda-feira (2), um grupo restrito de parlamentares e líderes discutiram os rumos da CPMI com a relatora.

O governo não entrou em consenso sobre aprovar a convocação de Sandro Augusto Sales Queiroz, comandante de uma das tropas da Força Nacional no dia dos ataques em troca de depoimentos de Walter Braga Netto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022, e do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha.

O presidente da comissão, Arthur Maia (União Brasil-BA), chegou a pautar o requerimento de convocação do militar, que acabou rejeitado pela maioria.

A atuação da Força Nacional está na alçada do Ministério da Justiça, mas dependia de ordem do governo do Distrito Federal. Internamente, membros da base avaliam interferência do ministro da Justiça, Flavio Dino, na resistência governista.

*Com informações da CNN

Leia mais:

Presidente da CPMI descarta quebra de sigilo de Michele e Bolsonaro

André Mendonça autoriza ex-assessor de Bolsonaro a não comparecer à CPMI

Ministro do MEC pode enfrentar CPMI por causa de “gabinete paralelo”