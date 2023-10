Acidente que matou Marília Mendonça foi causado por imprudência dos pilotos, diz polícia

A Polícia Civil de Minas Gerais apresentou, na manhã desta quarta-feira (4), a conclusão do inquérito sobre a queda do avião que matou Marília Mendonça e outras quatro pessoas, em novembro de 2021, em Piedade de Caratinga, região Leste do estado mineiro.

Resultado das Investigações

De acordo com o delegado de Caratinga, Ivan Lopes, foi preciso descartar várias possibilidades, como falha mecânica ou até mesmo um possível atentado.

O responsável pela investigação apontou ainda que foi constado que houve negligência e imprudência por parte dos pilotos, já que é uma praxe que eles façam contatos com outros profissionais quando pretendem pousar em um aeródromo desconhecido, o que, segundo a investigação, não foi feito.

Para a PC de Minas houve homicídio culposo triplamente qualificado por parte do piloto e copiloto, com a extinção da punibilidade já que eles faleceram, por isso foi sugerido o arquivamento do caso.

Cenipa descartou falha mecânica

Em maio deste ano, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira, apresentou um relatório descartando falha mecânica e apontando que ‘avaliação inadequada’ do piloto contribuiu no acidente que matou Marília Mendonça. O delegado explicou que não cabe ao Cenipa apontar a autoria e sim colaborar na prevenção de novos acidentes

De acordo com o relatório, os cabos de alta tensão estavam abaixo da linha de visão dos pilotos já que, no momento do impacto, sua atenção estava direcionada para a pista de pouso. Também segundo o documento, os equipamentos de energia tinham baixo contraste com a vegetação do entorno, reduzindo a percepção a grandes distâncias.

No entanto, conforme as investigações, não havia necessidade de sinalização da estrutura, uma vez que a linha de transmissão estava fora da zona de proteção do aeródromo e das superfícies de aproximação ou decolagem e tinha altura inferior a 150 metros – 38,5 metros. Por isso, segundo o Cenipa, “não representava um efeito adverso à segurança”.

Relembre o caso

No dia 5 de novembro de 2021, a cantora Marília Mendonça, de 26 anos, foi vítima de uma queda de avião numa serra em Piedade de Caratinga, cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte (MG). A cantora tinha um show marcado em Caratinga, cidade a 12 quilômetros do local do acidente.

Nascida em Cristianópolis (GO) em 22 de julho de 1995, Marília surgiu como ícone do “feminejo” em 2016 com os sucessos “Infiel” e “Eu sei de cor”, canções emocionantes que marcaram milhares de fãs. Antes, ela já era compositora de sucessos do sertanejo, incluindo músicas que escreveu para famosos. Marília deixou o filho Léo Dias Mendonça Huff.

*Com informações do g1

