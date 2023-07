Equipe de Marília Mendonça publica vídeo em homenagem aos 28 anos da cantora

A equipe da cantora Marília Mendonça publicou, nas redes sociais da cantora, uma homenagem para a sertaneja que completaria 28 anos, neste sábado (22). Marília foi vítima de um acidente aéreo ocorrido em 2021, no estado de Minas Gerais.

Neste sábado, a equipe postou um vídeo nos stories da cantora com momentos importantes de sua vida. Através do vídeo, é possível ver é momentos de sua infância e adolescência, vídeos descontraídos, além de fotos de Marília com sua mãe, e com seu filho, o pequeno Léo, hoje com 3 anos.

“Hoje completa 28 anos da chegada daquela que vem para reescrever a história. Um fenômeno raro que os livros trazem nas páginas dos eternos. Uma menina que sorri com o olhar. Uma mulher que aconselha com o exemplo. Uma rainha que encanta o povo com seu jeito e com sua voz. Em todos os cantos… Milhões de pessoas estão neste momento conectadas em um só pensamento: feliz aniversário, rainha Marilia dias Mendonça”, diz o texto do vídeo.

*Com informações da CNN

