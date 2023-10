Feira “EmpregueHabilidades” do Centro Literatus é sucesso entre o público de Manaus

Manaus (AM) – A segunda edição da Feira EmpregueHabilidades, realizada pelo Centro de Ensino Literatus na sexta-feira (29), na sede da instituição, localizada na Avenida Umberto Calderaro Filho, n.º 965, Adrianópolis, reuniu alunos, egressos e profissionais de consultoria e qualificação profissional. O objetivo do evento foi orientar, estimular o planejamento de carreiras e networking entre os estudantes e diversas empresas parceiras que estiveram presentes nos estandes montados para a programação.

De acordo com Marcilene Coelho, consultora da Feira EmpregueHabilidades, neste ano, o evento alcançou um público significativo em relação à primeira edição. Segundo ela, a cada ano, as expectativas crescem ainda mais.

Egressa da Instituição, Marcilene reforça ainda que o Centro de Ensino Literatus é a única instituição de ensino técnico de Manaus a possuir o setor chamado de ‘EmpregueHabilidades’, voltado para divulgar vagas mas também auxiliar o aluno e o egresso a conquistarem a tão sonhada vaga.

“Queremos alcançar o maior público possível, afinal, essa feira busca fazer com que os alunos entendam o que esse setor pode fazer pela vida profissional deles. Por exemplo, ao entrar na Feira, o estudante já pode sair encaminhado para uma vaga de emprego ou estágio”, disse a consultora.

O estudante Luiz Victor Moraes Gomes, que cursa Técnico em administração no Centro de Ensino Literatus e atualmente é estagiário em uma empresa de Recursos Humanos (RH), é a prova de que o objetivo do EmpregueHabilidades está sendo concretizado.

“Consegui esse estágio através do programa Empreguehabilidades oferecido na instituição. Após a primeira edição da Feira, consegui desenvolver meu senso profissional e me inserir no mercado de trabalho. Esse evento é uma oportunidade de ganho de conhecimento e também de certificação para esses jovens que procuram melhorar suas habilidades e conseguir, gratuitamente, receber tantas orientações com as palestras apresentadas”, explicou Luiz Victor, apresentado como case de sucesso para os participantes da Feira.

O evento também contou com a participação do ex-aluno Christiano Filho, formado em Técnico em Segurança do Trabalho pelo Literatus, e que também passou pela experiência da Feira EmpregueHabilidades, colecionando um currículo com vasta experiência em diversas empresas,

“Foi muito gratificante retornar para a sala de aula do Centro de Ensino Literatus, agora como palestrante. Ainda aluno, fui aprendiz pelo programa da própria instituição e antes de concluir o curso, cheguei a estagiar duas vezes em grandes empresas da cidade, agora sou fiscal de SMS pela Petrobras. Sempre incentivo e recomendo o Grupo Literatus como uma Instituição de qualidade. Estou muito feliz com meu atual momento profissional e quero voltar em breve como professor”, contou Christiano.

Durante todo o dia, foram ministradas diversas palestras com profissionais especializados. O consultor comercial Eliesib Abner falou sobre os “10 passos para ter sucesso profissional”. Ele explica que a Feira é um espaço aberto para que as pessoas tenham um contato mais direto com várias empresas, contribuindo para o networking profissional.

“Esse evento é o local perfeito para que os alunos atravessem a ponte entre a preparação educacional e o mercado de trabalho. Com as orientações e o network trabalhado na Feira, muitos estudantes já conseguiram uma experiência profissional remunerada através das habilidades adquiridas em sala de aula, e agora vão poder colocar em prática”, afirma Eliesib.

Ainda conforme a consultora Marcilene Coelho, a cada edição, a Feira EmpregueHabilidades fica cada vez mais conhecida entre os estudantes, já que é aberta ao público e também recebe alunos de outras instituições que queiram participar e assistir às palestras, assim como a população em geral que queira conhecer mais desses setores e oportunidades de emprego e estágio.

“O networking apresentado durante o evento vai proporcionar uma amplitude da visão empresarial dos estudantes, para que eles saibam que lá fora, existe um norte acadêmico e profissional. O que fazemos é direcioná-los da melhor forma possível”, disse.

Além das palestras, a Feira contou com serviços de cadastro de currículo, consultoria, balcão de empregos e orientações sobre o futuro profissional. Vários estandes estiveram disponíveis, entre eles, o do programa de estágio e Melhor Aprendiz do Literatus, serviços da Mary Kay, divulgação de vagas de emprego da Talents RH, Sine, Wizard, Robótica Nobre, AR Rodriguez e Atend Já.

