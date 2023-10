Feira da Qualidade movimentará Manaus com palestras de grandes nomes do empreendedorismo

Manaus (AM) – A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), por meio do Programa Qualidade Amazonas (PQA) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AM), realizam entre os dias 18 e 20 deste mês, a 2ª Edição da Feira da Qualidade. O evento ocorrerá às 20h, na Plenária do Studio 5, localizado na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Durante os três dias, o objetivo é proporcionar aos presentes uma imersão de palestras motivacionais de qualidade com grandes personalidades nacionais. Serão abordados assuntos como liderança, estratégia, investimentos e o futuro da tecnologia.

O primeiro a palestrar será Cristiano Zanetta, o “Batman do Brasil”, que é empresário, filantropo e palestrante TED – com foco em humanização, liderança, vendas, propósito, inteligência emocional e comportamental.

O canal Motivação Grid, com 1,02 milhão de inscritos no YouTube, elegeu “Batman do Brasil” com a “Melhor Palestra de 2021” , tendo como base duas de suas palestras: TEDx e Fator X.

No segundo dia, Carol Paiffer comanda o evento. Paiffer, sendo CEO da Atom, a maior empresa de traders da América Latina, é graduada em Administração de Empresas e atua no mercado financeiro desde 2005.

A partir de sua primeira operação até hoje seu foco sempre foi no day trade: compra e venda de ativos no mesmo dia. Carol é uma das poucas mulheres que se arriscaram nessa profissão. Seus principais estudos sempre foram focados na disciplina.

No terceiro dia, o evento encerra com a palestra de Ronaldo Lemos, especialista em temas de tecnologia, inovação e futuro. Eleito em 2015 pelo FEM um dos “Jovens Líderes Globais”. Ronaldo Lemos é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITSrio.org) e professor da cadeira de Direito da Internet da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

