‘Loro’ e ‘Top’ são presos suspeitos de matar universitário que reclamou de bar sujo no AM

Kevin Gonçalves era aluno do 1.º período do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental da UEA

Santo Antônio do Iça (AM) — Walisson Mendes de Oliveira, de 40 anos, conhecido como “Loro” e José Seabra dos Reis, de 28 anos, conhecido como “Top” foram presos em flagrante suspeitos de matar o universitário Kevin Gonçalves Guimarães, de 28 anos, no município de Santo Antônio do Iça (a 877 de quilômetros de Manaus), no interior do Amazonas. A motivação do crime seria por uma reclamação do universitário sobre o bar de Walisson.

O crime ocorreu na rua Pataquira, na segunda-feira (2). Na ocasião, a vítima estava consumindo bebida alcoólica em um bar, de propriedade de Walisson, quando reclamou da falta de higiene do local, onde iniciou uma discussão.

“A vítima chamou um mototáxi e resolveu sair do estabelecimento, entretanto, foi seguida por Walisson e José, que conduzia outra motocicleta. Eles a alcançaram e Walisson efetuou um disparo de espingarda à queima roupa em Kevin, que morreu no Local”, informou a Polícia Civil.

José foi preso na estrada da Vila, bairro Independência, e Walisson na comunidade rural São Domingos, em Santo Antônio do Iça. A dupla respondera por homicídio qualificado.

A vítima, Kevin Gonçalves, era aluno do 1.º período do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) em Santo Antônio do Içá.

Nota da UEA

Em nota, a UEA lamentou a morte do jovem.

“A UEA solidariza-se com a família e amigos do aluno e lamenta essa perda irreparável. Que Deus conforte seus corações e dê forças para transformar toda dor em fé e esperança”

