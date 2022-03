Manaus deixa de obrigar uso de máscaras em ambientes abertos nesta quarta (16)

A medida foi autorizada depois da queda do número de internações por Covid-19 no Estado e pelo aumento de cobertura do esquema vacinal

Manaus (AM) – O uso obrigatório de máscaras em ambientes abertos está suspenso em Manaus. Nesta quinta-feira (16), a Prefeitura liberou a não obrigatoriedade, permanecendo, apenas, para os ambientes fechados.

A medida foi autorizada depois da queda do número de internações por Covid-19 no Estado e pelo aumento de cobertura do esquema vacinal, conforme as autoridades de saúde.

Avaliação

No último dia 12, o Governo do Amazonas suspendeu o uso obrigatório de máscaras em ambientes abertos no Amazonas, deixando a critério das Prefeituras de cada município optar ou não pelo uso obrigatório em espaços públicos.

A decisão foi anunciada pelo governador Wilson Lima durante coletiva de imprensa, no Centro Integrado de Comando e Controle, na André Araújo, bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus, e veio após nova avaliação do Comitê institucional de Combate à Covid 19, considerando a ampliação do esquema vacinal no Amazonas.

“Vou editar um novo decreto com as novas liberações, mas pedidos cautela da população para não retrocedermos no trabalho de combate a Covid 19. Lembrando que a recomendação para as populações mais fragilizadas, como os idosos de 70 anos, é continuar usando máscara “, disse o Governador.

Eventos sem restrição de horário

O governador também falou sobre a liberação de público em eventos. Segundo ele, não haverá mais medidas restritivas em relação aos horários.

No entanto, Wilson Lima deixou claro que uma nova avaliação deverá ser feita pelo Comitê nos próximos dias.

Ainda conforme o chefe do executivo estadual, daqui 20 dias será avaliado desobrigar o uso de máscara em ambientes fechados. A recomendação para pessoas acima dos 60 anos de idade é para que continuem usando máscara.

Vacinação

A recomendação é que o público esteja com o esquema vacinal atualizado. Eventos em espaços públicos do Estado, como Sambódromo, Arena da Amazônia e Centro de Convenções Vasco Vasques, podem passar pela avaliação do comitê.

Vigilância e assistência

Diante da redução de casos, óbitos e internações, o estado do Amazonas retornou à fase amarela, de baixo risco para transmissão do novo coronavírus.

Em todo estado, foram confirmados 3.316 casos da Covid-19 nos primeiros dez dias de março, uma queda de mais de 87% com relação a igual período de fevereiro.

De 1º a 10 de março foram registradas 25 internações e três óbitos em todo estado, seguindo trajetória de queda.

A redução de internações em leitos clínicos e de UTI por Covid-19 é de 90%. No interior, não há pacientes internados nas Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs), há 12 internações em leitos clínicos e 52 municípios sem nenhuma internação, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

Hoje, a cobertura vacinal no Amazonas está em 80,9% com a segunda dose e 33,7% com a dose de reforço, considerando a população elegível para vacinação.

Quanto mais pessoas vacinadas, menor é a circulação do vírus, aponta a Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

