‘Robertinho’ é preso suspeito de matar mulher na frente da filha no AM

Tefé (AM) – Um homem identificado até o momento apenas como ‘Robertinho’ foi preso durante a noite de sexta-feira (6), na rua Jefferson Braga, bairro Olaria, no município de Tefé, no interior do Amazonas. O homem é suspeito de assassinar uma mulher de 29 anos.

De acordo com a polícia militar, a vítima estava andando na rua com a sua filha de 13 anos, quando dois suspeitos se aproximaram em uma motocicleta e dispararam contra a mulher, que foi atingida por tiros, sendo dois no ombro, um no tórax e dois nas costas. Ela ainda foi levada ao Hospital Regional de Tefé, mas faleceu devido a gravidade dos ferimentos.

A equipe policial realizou uma ação conjunta e conseguiu identificar os suspeitos do crime, efetuando a prisão dos envolvidos e apreendendo também armas de fogo e drogas. Além de Robertinho, mais quatro pessoas foram detidas, incluindo um adolescente de 16 anos.

O material apreendido e os suspeitos foram encaminhados ao 5º Distrito Integrado de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.

