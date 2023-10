Membros de facção são presos após assalto em escola de idiomas em Manaus; VÍDEO

Roubo aconteceu em uma escola de idiomas, localizada no Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus.

Dois homens, identificados apenas como Maykon e Henrique, foram presos na segunda-feira (9), e um adolescente venezuelano de 16 anos foi apreendido por envolvimento no roubo de uma escola de idiomas, localizada no Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a polícia civil, os suspeitos abordaram alunos e funcionários da escola, agindo com violência. Após recolher os pertences, eles fogem caminhando pela rua e tentam assaltar um motorista, mas os envolvidos não conseguiram completar o roubo, pois não sabiam pilotar um carro automático. Assim, eles se voltam a um motociclista que estava passando no local e roubam o veículo do trabalhador.

Um dos envolvidos no crime estava trajando o uniforme da empresa Amazonas Energia. Ao conseguir localizar a casa do suspeito, o pai do indivíduo prestou depoimento e disse que o filho tinha furtado seu uniforme, além da motocicleta.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos fazem parte de facções criminosas, onde vendem o carro para outro estado e enviam drogas dentro desses veículos.

Procurado

Um quarto suspeito está sendo procurado pela polícia. Ralison Queiroz de Amorim, de 33 anos, é procurado por roubo praticado em uma escola de idiomas. O crime ocorreu no dia 5 de outubro deste ano, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul.

A PC-AM solicita a quem tiver informações acerca da localização de Ralison, que entre em contato pelos números (92) 3634-0809 e (92) 99962-2437, disque-denúncia do 22º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu a delegada.

