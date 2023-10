Dupla que assediou dona de casa durante assalto na Zona Norte de Manaus é presa

Do imóvel, diversos objetos foram subtraídos, e todos eles já foram recuperados

Davi Silva e Silva, de 24 anos, e Joel Sales Bezerra, de 21, foram presos nesta quinta-feira (5), por envolvimento em um assalto a uma casa no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, no dia 8 de agosto deste ano.

Segundo o delegado Joaci Dias, no dia do fato, Joel juntamente com outro indivíduo, ainda não identificado, invadiram o imóvel da família, e levaram diversos pertences, entre eles uma televisão, bolsas, malas de viagem e outros objetos pessoais, já recuperados.

“Os infratores foram bastante agressivos, inclusive a dona da residência foi aliciada por Joel, que passou as mãos nas partes íntimas dela e proferiu palavras de cunho sexual. Já o esposo dela foi agredido fisicamente e obrigado a transferir R$ 400 para a conta bancária de Davi, que estava em chamada telefônica com os autores da ação”, disse o delegado.

Segundo a autoridade policial, o intuito dos infratores era praticar o roubo em um estabelecimento comercial da localidade, mas como não deu certo, eles resolveram adentrar o imóvel. Logo após a ação criminosa, a família foi até a delegacia e registrou o Boletim de Ocorrência (BO).

“As investigações iniciaram logo após tomarmos conhecimento do fato, e foi possível identificar Joel e Davi como participantes. Nesta quinta-feira foi dado cumprimento aos mandados de prisão contra eles. Joel foi preso no conjunto Parque das Nações, bairro Flores, zona centro-sul, já Davi na rua Mundurucus, bairro Centro, zona sul”, relatou Joaci Dias.

O titular do 18° DIP destacou que as investigações continuarão para identificar e prender o terceiro envolvido no fato criminoso.

Davi e Joel responderão por roubo majorado, importunação sexual e associação criminosa. Eles passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

