Vídeo: corpo é encontrado em igarapé de Manaus após forte chuva

Manaus (AM)- O corpo de um homem até o momento não identificado foi encontrado na tarde desta quarta-feira (16), em avançado estado de decomposição no igarapé do Mindu, localizado no bairro Parque 10 de Novembro na zona Centro-sul de Manaus.

Um vendedor que passava pelo local avistou o corpo após forte chuva que caiu sobre a capital e disse que a cena assusta, mas o local é alvo de “desova”.

“Eu trabalho aqui e ando nessa mata. Eu vi o corpo engatado no galho da árvore então avisei os policiais e todos vieram ver”, disse homem que não quis se identificar.

No local, estiveram os policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a Polícia Técnico Científica junto com os agentes do Instituto Médico Legal (IML).

Por se tratar de um local se difícil acesso, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para fazer a remoção do corpo no igarapé. Foi necessário o uso de um bote para a retirada do corpo nas águas do igarapé.

