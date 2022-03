Mulheres são presas por assaltos a residências em Manaus

Manaus (AM) – Duas mulheres, identificadas como Luzimar Aris Xavier e Daniela Marques de Oliveira, foram presas após praticarem roubos em residências na capital. As prisões ocorreram na avenida Presidente Kennedy, no bairro Educandos, na zona Sul de Manaus.

De acordo com informações da polícia, uma denúncia anônima informou que ocupantes de um carro modelo HB20, na cor preta, estavam realizando roubos em casas, localizadas na zona sul.

Os policiais militares da Rocam Motos realizaram buscas pela área e encontraram o carro com as mulheres.

Durante a abordagem, os PMs encontraram objetos roubados na parte interna do veículo. Elas foram encaminhadas para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ao chegar na unidade policial, várias vítimas das mulheres estavam registrando Boletim de Ocorrência (BO) contra elas. Uma das vítimas disponibilizou às autoridades imagens da câmera de segurança, que comprovam a ação criminosa das duas mulheres.

Como elas agiam?

De acordo com informações repassadas pelos policiais, as mulheres realizavam os roubos utilizando um carro alugado.

Ainda conforme a polícia, após realizarem os furtos, elas entregavam o carro para a locadora e iam para outros locais para alugar novos veículos e continuarem a ação criminosa.

