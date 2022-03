Dupla usava quitinete como laboratório de drogas em Manaus

Os dois criminosos foram presos no local com drogas e armas, durante a Operação Cidade Mais Segura

Manaus (AM) – Dois criminosos foram presos com seis armas e porções de drogas na noite de ontem (11), durante a operação Cidade Mais Segura, deflagrada no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o relatório da ocorrência, os policiais realizavam incursões e abordagens pelo bairro, quando foram informados sobre um quarto de quitinete, localizado no beco Natal, que estaria servindo como laboratório de drogas. No local, os policiais encontraram dois homens, de 26 e 29 anos, embalando vários entorpecentes.

Durante a revista, os agentes ainda encontraram uma mochila com duas espingardas caseiras, uma espingarda calibre 16, duas armas de fogo de calibre 32 e uma arma de fogo calibre 38, 17 munições, mais de 680 porções de drogas, entre maconha, cocaína e oxi, além de três balanças de precisão e três rádios comunicadores.

A dupla, juntamente com o material apreendido, foi conduzida ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

