Saúde auditiva do trabalhador é tema de encontro da FVS-RCP

Manaus (AM) – Aconteceu nesta quinta-feira (17) o I Encontro de Saúde Auditiva do Trabalhador no Contexto Amazônico, para conscientizar sobre a prevenção à perda auditiva.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), via Centro de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador (Cerest), realizou o evento.

O encontro aconteceu no auditório da Policlínica Codajás, na zona Sul de Manaus, das 8h ao meio-dia, e conta com palestras, atividade prática e mesa-redonda. O evento foi voltado para profissionais e acadêmicos de saúde.

As palestras do evento foram sobre perda auditiva por ruído, e os impactos no trabalhador e relacionada ao trabalho.

A programação incluiu ainda uma mesa-redonda sobre Vigilância em saúde auditiva do trabalhador.

De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o evento é importante para destacar e colocar em pauta os casos de perda auditiva que exigem notificação para acompanhamento e realização de estratégias para que a prevenção seja estabelecida através da divulgação dos dados.

“O encontro é uma oportunidade de discutir sobre a perda auditiva que pode ser causada por riscos ocupacionais. Em Manaus, por exemplo, há o polo industrial, com a ocorrência de exposição a níveis elevados de ruído. É preciso que as ocorrências sejam notificadas para que se tenha cada vez mais estratégias para prevenção à perda auditiva”, afirma Tatyana.

A fonoaudióloga do Cerest da FVS-RCP, Maria do Socorro Oliveira, destaca que o encontro tem como objetivo auxiliar os profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) e da iniciativa privada, para identificar e notificar os casos de perda auditiva.

“Queremos também estabelecer a interdisciplinaridade entre os profissionais envolvidos, na saúde auditiva do trabalhador. O nosso intuito é discutir a necessidade de implantar, um fluxo de vigilância em saúde auditiva na rede SUS e privada”, afirma Maria.

*Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

FOTOS: Natanael Maricaua/FVS-RCP e Divulgação/FVS-RCP

