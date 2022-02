Pacientes recebem 120 óculos de grau na Policlínica Codajás

Benefício foi disponibilizado para pacientes atendidos no Centro Especializado de Reabilitação Tipo III (CER III), com consultas realizadas pelos oftalmologistas da unidade

Manaus (AM) – Nesta sexta-feira (11), na Policlíncia Codajás, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, 120 pessoas foram agraciadas com entrega de óculos de grau. Os beneficiados são pacientes atendidos no Centro Especializado de Reabilitação Tipo III (CER III), com consultas realizadas pelos oftalmologistas da unidade.

O aposentado Glauciomar de Souza, de 59 anos, foi um dos contemplados com óculos novo. “Muito bom ter essa entrega, pois não enxergo bem de longe e uso óculos há mais de 10 anos. Óculos são muito caros e estou grato pela ajuda”, ressaltou.

Em 2021, o CER III entregou 104.405 equipamentos para a população. Foto: Islânia Lima/Divulgação

A solenidade de entrega aconteceu para cerca de 30 pacientes agendados, na manhã desta sexta-feira (11/02), no auditório Raimunda de Souza Mendes, respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19. Os demais óculos serão dispensados pelos pacientes do CER II na tarde de hoje.

“Esta entrega é importante, pois resgata a dignidade dessas pessoas que aguardavam a oportunidade de ter seus óculos novos. Graças ao apoio do Governo do Amazonas agora esses pacientes podem enxergar o mundo com mais alegria e saúde pública de qualidade”, destacou o diretor da Policlínica Codajás, Ráiner Figueiredo.

CER III

O centro é um ponto de atendimento ambulatorial especializado em reabilitação, realizando diagnóstico e tratamento qualificado à saúde da pessoa com deficiência, sendo organizado para pacientes de três modalidades de reabilitação: auditiva, física e visual. Em 2021, o CER III entregou 104.405 equipamentos para a população e atendeu 65.406 pacientes do Amazonas. Em dezembro do ano passado, o Governo do Estado realizou a entrega de 600 equipamentos para pessoas com deficiência e materiais para o atendimento realizado pelos servidores da unidade.

*Com informações da assessoria

