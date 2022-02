“DueLibras” é a primeira dupla musical de libras do Brasil; conheça

Em um país com mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva e com o intuito de promover igualdade por meio da música, Bruno Oliveira e Lucas Brito criaram a DueLibras, a primeira dupla musical de libras do Brasil.



Após o depoimento de uma amiga professora sobre a exclusão de um aluno deficiente auditivo em um acampamento, a dupla percebeu o quanto é necessário oferecer igualdade em diversos momentos da vida e viram na música a possibilidade de escrever um novo capítulo na vida dessas pessoas.



A música sempre esteve presente na vida de ambos, em um projeto musical de Campinas, os amigos se conheceram e precisaram de apenas algumas semanas para iniciarem uma sociedade em uma empresa de preparação vocal.

Com alguns anos de atuação, a empresa passou a se tornar cada vez mais renomada devido à produção de artistas como Ludmilla, Gloria Groove, Sorocaba, Paula Mattos, Dennis DJ, Orochi e muitos outros.

Ganhando cada vez mais relevância, a dupla vem se tornando mais conhecida a cada semana nas redes sociais. Promovendo covers das músicas mais tocadas no país como Por Supuesto (Marina Sena), Malvadão (Xamã), Trem Bala (Ana Vilela) e outras. Atualmente a dupla já conquistou mais de 1 milhão de visualizações.



“Estamos extremamente felizes e gratos por todo carinho e reconhecimento, queremos proporcionar para milhares de brasileiros a oportunidade de se sentirem representados. Temos diversos planos para o futuro e o próximo a se tornar realidade será o lançamento de um single com audiovisual”, comenta Bruno Oliveira.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Índice reúne dados sobre a inclusão de brasileiros com deficiência

Mediadores para educação especial são contratados em Manaus

Victoria’s Secrets apresenta sua primeira modelo com síndrome de Down