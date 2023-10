Adolescente que matou criança e se gabou em live é encontrado sem vida

Um adolescente de 17 anos foi morto com 15 tiros em Paracatu (MG), na segunda-feira (30). O homicídio ocorreu após o jovem realizar uma live em uma rede social se gabando de ter matado uma criança de 4 anos e um homem de 21 anos, em Patos de Minas, também em Minas Gerais, informou a polícia.

O corpo foi achado jogado em uma área de matagal, próximo ao Bairro Chapadinha. Não se sabe se quem matou o rapaz o localizou pela live ou se os assassinos já sabiam seu paradeiro, disse a polícia.

Segundo a Polícia Militar, o crime em Patos de Minas ocorreu no Bairro São José Operário, no dia 21 de outubro. O menino de 4 anos foi alvejado “sem querer”, morrendo no local, indica a investigação. O alvo pretendido, um rapaz de 21 anos, também foi atingido e morreu no hospital.

A criança estava na frente à casa de um amigo, na Rua Duque de Caxias, quando dois homens, um deles sendo o jovem assassinado em Paracatu, passaram de bicicleta pelo local e atiraram na direção do rapaz de 21 anos, mas acertaram o menino de 4 anos.

A Polícia Civil informou que o outro adolescente, de 17 anos, apontado como possível responsável pelo homicídio da criança, já foi conduzido para a delegacia de plantão, na madrugada desta terça-feira (31).

*Com informações do Metrópoles

