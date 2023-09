Tronco se desprende de árvore e mata criança em escola de SP

Criança estava brincando no parquinho da escola municipal Lauro Gomes quando foi atingida por um pedaço de tronco que se desprendeu

São Bernardo do Campo (SP) – Uma criança de cinco anos morreu após ser atingida por um tronco de árvore, na manhã desta segunda-feira (11), em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

A menina estava brincando no parquinho da escola municipal Lauro Gomes quando foi atingida por um pedaço de tronco que se desprendeu de uma árvore.

Desde abril deste ano, as escolas municipais de São Bernardo do Campo contam com a presença de guardas civis municipais. Agentes da GCM socorreram a menina, que foi levada para a UPA Rudge Ramos. A criança, que ainda não teve a identidade confirmada, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em nota, a Prefeitura de São Bernardo informou que lamenta o ocorrido e que oferece todo o apoio à família da vítima.

O caso será registrado no 2º DP da cidade. O local do acidente foi isolado para auxiliar nas investigações.

As aulas na unidade foram suspensas. A prefeitura iniciará uma sindicância para apurar as causas do ocorrido.

*Com informações da CNN Brasil

