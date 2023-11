Fiscalização é reforçada nas saídas de Manaus para o feriado de Finados

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) deflagra, nesta quinta-feira (02), a Operação Viagem Segura – Feriado de Finados, a partir das 7h, nas principais entradas e saídas da capital amazonense. O reforço na fiscalização é voltado para os serviços de transportes intermunicipais rodoviário e hidroviário de passageiros.

A Arsepam projeta que um número superior a 18 mil pessoas utilize os serviços intermunicipais regulados pela autarquia, no período de 2 a 5 de novembro, sendo mais de 10 mil no modal rodoviário e 8 mil no hidroviário. As fiscalizações devem ultrapassar 1.500 até o fim da operação. Destas, mais de 1.200 no transporte rodoviário e 300 no hidroviário.

O diretor-presidente da Agência Reguladora, João Rufino Júnior, explicou que a medida visa propiciar maior segurança aos passageiros que vão vir até a capital ou sair dela, em direção aos outros municípios do estado, com o intuito de prestarem suas homenagens aos entes falecidos.

Por ser um feriado prolongado, o gestor destacou que muitas famílias aproveitam para ir a sítios e banhos pela estrada. No modal hidroviário, mesmo com a subida do volume de águas de alguns rios, a demanda deve continuar abaixo do considerado normal.

O gestor adiantou que foi autorizada a ampliação de horários de uma das transportadoras da linha Manaus-Itacoatiara. Com a medida, o município conta com mais 20 horários extras até o dia 7 de novembro.

A Operação Viagem Segura – Feriado de Finados conta com o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), e da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH).

Postos de fiscalização

No modal rodoviário, as inspeções ocorrem no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, bairro Flores, zona centro-sul; Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte; Barreira da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do Viver Melhor 1), zona norte; após a Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba; e no Terminal Rodoviário de Itacoatiara.

No transporte hidroviário, os trabalhos da Arsepam acontecem no Porto de Manaus, atendendo também ao movimento nas balsas da Manaus Moderna, no Centro da capital; e no Porto da Ceasa.

A Agência Reguladora conta, ainda, com uma equipe volante no modal hidroviário intermunicipal, para acompanhar eventuais ocorrências e denúncias em outros portos da capital.

Ouvidoria

Para denúncias e sanar dúvidas, a Ouvidoria da Arsepam conta com atendimento 24 horas, por meio do WhatsApp (92) 98408-1799; e de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, pelo 0800 280 8585.

De forma presencial, o órgão atende das 8h às 14h, na Rodoviária de Manaus, e de modo digital pelo sistema Fala.BR (plataforma de acesso à informação); e-mail ([email protected]); Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC); e pelas redes sociais no @arsepamamazonas.

