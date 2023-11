Amazonas lidera ranking de ausência no 1º dia de provas do Enem

Conforma balanço do Ministério da Educação, dos mais de 90 mil inscritos, 44% não compareceram para o primeiro dia do exame.

O Amazonas lidera o número de abstenções no primeiro dia de aplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado neste domingo (5). Conforme dados divulgados pelo Ministério da Educação, foram 92.925 mil inscritos e 44% deste número, 40.887 mil pessoas, não compareceram para participar do primeiro dia do exame. Em segundo lugar está o estado do Acre com 33,22% de abstenções de um total de 24.277 inscritos na prova.

O MEC ainda divulgou que 4.293 candidatos foram eliminados da prova. A pasta explica que a eliminação ocorre em situações como: portar equipamento eletrônico, sair da sala de prova antes do horário permitido, utilizar impressos e não atender orientações dos fiscais. Além disso, 905 participantes foram afetados por problemas logísticos.

Ainda conforme o MEC, cinco celulares foram apreendidos e utilizados em fraude, um ponto eletrônico, 15 pessoas foram presas, uma briga com vias de fato e 25 faltas de energia em locais de prova foram registradas no sistema de segurança. No balanço, esses números não foram estratificados por estados, assim como não foram divulgados os motivos das prisões.

No domingo (5), foi aplicada a prova com 90 questões divididas nos eixos-temáticos: Linguagens, códigos e suas tecnologias e Ciências humanas e suas tecnologias. E também a redação com o tema “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. A segunda fase será realizada no próximo domingo (12). Os portões são abertos às 12h e fecham às 13h no horário de Brasília (DF).

Somente os candidatos que apresentarem atestado médico com problemas logísticos durante a aplicação das provas ou acometidos por uma das doenças infectocontagiosas listadas no edital na semana que antecede o primeiro ou o segundo dia de aplicação das provas, por meio da Página do Participante, no período de 13 a 17 de novembro. As provas serão aplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro.

Enem no AM

O primeiro dia registrou a falta de energia elétrica em pelo menos sete locais de aplicação das provas. Com a queda de energia, o fornecimento de água também afetou uma das escolas.

“A maior ocorrência foi a falta de energia, por conta de um grande temporal nas cidades, principalmente Manaus, Manacapuru e Iranduba”, explicou a coordenadora estadual do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), Jane da Silva.

