Influenciadoras faturam R$ 700 mil com leite usado em banho: “Nossos fãs nos dão dicas”

As irmãs e influenciadoras australianas Renae Erica, de 19 anos, e Julie, de 21 anos, decidiram migrar para um mercado bastante inusitado quando se trata de venda de conteúdo digital ao gravarem um vídeo tomando uma banheira cheia de leite e cereais vestidas com biquíni onde após a ação encheram potes e venderam o líquido para seus seguidores.

Em 24 horas, a dupla arrecadou cerca de 120 mil libras, (R$ 725 mil na cotação atual). As irmãs somam 275 mil seguidores nas redes sociais e teriam gastado apenas R$ 50 com os produtos para o banho e as filmagens.

Em entrevista ao Daily Star uma das garotas afirmou: “Fazemos isso diretamente no OnlyFans, e nossos fãs nos dão dicas sobre o produto”.

*Com informações do Metrópoles

Ludmilla explica erro ao cantar Hino Nacional no GP de Interlagos: “Uma falha no som”

Mesmo dois anos após sua morte, Marília Mendonça continua quebrando recordes

Decisão da justiça define que Al Pacino deverá pagar pensão alimentícia de R$ 150 mil ao filho