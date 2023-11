CNH Social: inscritos devem consultar lista de selecionados no site do ‘Detran Cidadão’

A entrega de documentação no interior do estado se encerra no dia 30 deste mês

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) reforça que os inscritos no segundo ciclo do projeto CNH Social, promovido pelo Governo do Amazonas, devem consultar a lista de selecionados, disponível desde o dia 21 de setembro, no site www.detrancidadao.am.gov.br. A entrega de documentação no interior do estado se encerra no dia 30 deste mês.

Em decorrência da estiagem, o Detran Amazonas decidiu prorrogar o prazo de entrega da documentação no interior que, anteriormente, era dia 20 de outubro. Os selecionados devem procurar, de forma presencial, o posto de atendimento do Departamento de Trânsito e/ou as autoescolas credenciadas em cada município.

Para a capital, o prazo inicial se manteve, encerrando-se no dia 20 de dezembro. Os contemplados devem entregar a documentação na sede do Detran-AM, localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 2.884, bairro Parque 10 de Novembro, com agendamento prévio por meio do digital.detran.am.gov.br.

Documentação

Os documentos necessários são: RG (original e cópia); CPF (original e cópia); comprovante de residência referente aos últimos três meses (original e cópia); título de eleitor (original e cópia); comprovante de quitação eleitoral (obtido pelo site do TRE); comprovante de renda (original e cópia); duas fotos 3×4 (exceto para Manaus e para os municípios de Parintins, Humaitá, Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo e Tefé, pois esses já possuem captura de imagem); e declaração de hipossuficiência econômica.

No caso dos contemplados que forem moradores dos municípios de São Paulo de Olivença, Fonte Boa, Amaturá e Atalaia do Norte, haverá a solicitação para realizarem a atualização do Cadastro Único (CadÚnico). Após a atualização, caso não sejam preenchidas as vagas disponibilizadas, será aberta uma nova fase de inscrições.

CNH Social

Lançado em 2021, pelo governador Wilson Lima, o projeto CNH Social contemplou, no primeiro ciclo, 40 mil pessoas do estado. A iniciativa abrange primeira habilitação, renovação, troca e adição de categoria. Neste segundo ciclo, foram anunciadas 80 mil vagas.

*Com informações da assessoria.

