Wilson Lima destaca desenvolvimento econômico em Fórum dos Governadores da Amazônia Legal

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima destacou, nesta quinta-feira (9), que o 26º Fórum dos Governadores da Amazônia Legal é uma oportunidade para os gestores discutirem o desenvolvimento econômico e potencializar oportunidades para quem vive na região. O evento, no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona centro-sul de Manaus, promove discussões sobre a preservação da região amazônica e da população local como protagonistas.

“Esse é um momento muito importante para que todos os governadores estejam juntos, para a gente discutir as questões que afetam a todos os estados da Amazônia, a questão do desenvolvimento econômico, é sobre que alternativas a gente tem aqui na Amazônia para dar oportunidade para o povo que mora aqui”, disse Wilson Lima, durante participação no evento.

Nesta quinta-feira, a programação contempla reuniões dos secretários e representantes das secretarias de Fazenda, Segurança Pública, Mineração e do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. O Fórum teve início na quarta-feira (8) e segue até esta sexta-feira (10).

O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal é uma iniciativa conjunta, dos governadores dos nove estados que compõem a Amazônia Legal, para criar e impulsionar o desenvolvimento sustentável com base em políticas e estratégias comuns. Entre os temas em debate estão Agricultura, Meio Ambiente, Segurança Pública e Fazenda.

Wilson Lima pontuou que, neste momento, o Brasil e o mundo voltam suas ações para a Amazônia por conta do extremo climático que a região está vivendo.

“Nós temos a oportunidade de contar a nossa história do ponto de vista de quem mora na Amazônia, do ponto de vista de quem toma decisões para que a gente possa, em conjunto, encontrar soluções para problemas que são históricos na Amazônia”, acrescentou.

O Fórum conta com 17 membros do Conselho de Administração do Consórcio da Amazônia Legal, 12 representantes de Institutos de Terra da Amazônia Legal e quatro membros da equipe do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. Nesta sexta-feira (10), ocorre a Assembleia Geral do 26º Fórum de Governadores da Amazônia Legal.

