Wilson Lima assina memorando com agência norte-americana para estimular conservação florestal

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima, juntamente com os membros da Amazônia Brasileira da Força-Tarefa de Governadores pelo Clima e Florestas (GCF Task Force), assinou, nesta quinta-feira (17), um Memorando de Entendimento com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

O documento tem como objetivo engajar esforços em comum para estimular estratégias de conservação florestal.

A assinatura ocorreu durante a realização da 12ª Reunião Anual da GCF Task Force, a primeira edição presencial após dois anos de pandemia, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, zona centro-sul de Manaus.

“O que assinamos foi uma carta, um protocolo de intenção, para que a gente possa somar esforços para encontrar caminhos para resolvermos problemas que são comuns aos estados da Amazônia, de forma prática. A USAID tem parceiros que são importantes e que podem ser indicados para os governadores da Amazônia brasileira e de outras regiões como parceiros para financiar projetos, fazer a interlocução com outros governos e organizações, transferência de tecnologias e de experiências que podem ser usadas [na Amazônia]”, disse o governador Wilson Lima.

De acordo com o governador, a parceria com a USAID reforça o trabalho dos membros da GCF Task Force pelo desenvolvimento sustentável.

“A vinda de uma instituição como essa garante um peso maior também aos esforços que a gente tem feito nesse entendimento que nós temos de desenvolvimento sustentável, de preservar o que a gente tem de meio ambiente e também de combater a pobreza”, explicou Wilson Lima.

Titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Eduardo Taveira destacou as ações do órgão norte-americano com foco no desenvolvimento. “É um memorando importante, um legado de sustentabilidade para a rede, em especial, de impacto nessas comunidades ribeirinhas, tradicionais, quilombolas, de todos esses países, de todos esses estados que têm florestas e pessoas”, completou o secretário.

Sobre o GCF

Com destaque mundial, a Reunião Anual da Força-Tarefa de Governadores pelo Clima e Florestas (GCF Task Force) reúne os membros de 38 Estados e províncias que cobrem mais de um terço das florestas tropicais do mundo, localizadas no Brasil, Colômbia, Costa do Marfim, Equador, Indonésia, México, Nigéria e Peru.

O evento tem como foco principal discutir o equilíbrio entre conservação ambiental e desenvolvimento sustentável, além de lançar um olhar diferenciado para a população da floresta.

*Com informações da assessoria

