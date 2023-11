Parque Municipal do Idoso, em Manaus, comemora 21 anos

Manaus (AM) – Para comemorar os 21 anos de atuação do programa “Conviver”, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Doutor Thomas, realiza, no próximo dia 22 de novembro, das 8h30 às 15h30, o evento “Viva Parque”. A programação acontecerá no Parque Municipal do Idoso, localizado na rua Rio Mar, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

O “Viva Parque” é um grande evento social que atenderá os usuários com diversos serviços em uma ação conjunta com as Secretarias Municipais de Saúde (Semsa), com consultas médicas, aferição de pressão e glicemia; da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), com a atualização e cadastro único da assistência social e emissão de carteira de idoso, com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) que estará emitindo a credencial de estacionamento do idoso; com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) com uma Unidade móvel de atendimento à pessoa idosa, além dos cursos “Idoso empreendedor”, orientação jurídica, assistente social, psicólogo, técnico de enfermagem, fisioterapia, e com a Fundação de Vigilância Sanitária (FVS) focando na conscientização de educação e saúde.

Segundo a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho, o PMI atualmente é referência em qualidade de vida à pessoa idosa na cidade.

“Para manter a saúde mental e física, parte deste público dedica seu tempo ao convívio social, com a participação assídua nas atividades oferecidas no PMI. Aqui, ofertamos de forma gratuita atividades para o crescimento da autoestima, socialização e, muito importante destacar que muda histórias de vida. É uma determinação do prefeito David Almeida a promoção à saúde, ao envelhecimento ativo e saudável”, enfatizou Martha.

Executado nas dependências do Parque Municipal do Idoso, o programa “Conviver” beneficia milhares de idosos todos os meses com atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais, associativas e de educação para a cidadania. O parque oferece mais de 26 atividades físicas gratuitas e movimenta diariamente um público de mais de 3 mil idosos.

A assistente social do Parque Municipal do Idoso Helane Moreira reforça que esse é um momento para celebrar e, também oferecer serviços gratuitos.

“É importante um espaço como o PMI, que promove qualidade de vida há 21 anos, promova ações grandiosas como o Viva Parque, dando ao público usuário acesso aos serviços voltados à pessoa idosa, favorecendo a saúde, direitos, cidadania e qualidade de vida. É importante que os idosos que irão participar da ação social não se esqueçam de trazer os seguintes documentos; RG, CPF, comprovante de residência, carteira de vacinação e carteira do SUS”, explica Helane.

Além dos serviços oferecidos na ação social, os usuários poderão participar da seguinte programação:

8h30 – Momento de louvor e Celebração – cantor católico Célio Costa

8h40 – Aulão com os professores de Educação Física do PMI

9h – Apresentação Cultural de Samba “Banda Couro Velho”

9h40 – Apresentação dos alunos da turma de Dança do PMI

11h- Momento dos Parabéns

13h30 – Aulão com os professores de Educação Física do PMI

14h – Atração Cultural: Banda musical Arraial de Manaós – UFAM

15h-Bingo

15h30 – Momento dos Parabéns

*Com informações da assessoria

