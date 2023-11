Oficina gratuita de cinema digital acontece em Manaus

Formação conta com oficinas de história do cinema, roteiro, direção de fotografia, dentre outras atividades

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultural, Turismo e Eventos (Manauscult) e do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), realiza, até o próximo dia 14 de dezembro, a oficina de cinema digital “Comunidade in Set”, que visa revelar novos talentos manauaras para a nobre arte. O projeto, que foi um dos contemplados pelo edital “Manaus Faz Cultura (MFC)”, acontece na sede socioeducativa da igreja Santa Rita de Cássia, localizada no bairro Cachoeirinha, zona Sul.

Para conhecer de perto as atividades, o presidente do Concultura, Neilo Batista, participou, na última quarta-feira (15), de uma aula prática no set de gravação e destacou a importância do edital para a população.

“Já estamos no terceiro ano do projeto MFC e chegando à periferia, lugares realmente carentes atendendo as recomendações do prefeito David Almeida, de descentralizar e ampliar o apoio e incentivo aos trabalhadores e fazedores da cultura”, afirmou Neilo.

Ele aproveitou a oportunidade para alertar os participantes para o lançamento do novo edital “Aldir Blanc”, previsto para 2024, e que terá quatro anos de validade, garantindo recursos vultosos para incentivar todas as manifestações artísticas.

Proponente do projeto, o diretor e videomaker Bruno Pereira contou que a oficina de cinema digital está em seu segundo ano e conta com duas turmas totalizando 107 alunos, nos turnos da tarde e noite.

“A política pública, quando alcança o comunitário, chegando na periferia, tem um resultado que é revelar novos talentos como temos feito desde o ano passado”, citou Pereira.

O curso “Comunidade in Set” é voltado para a população de todas as idades e locais de Manaus, com aulas ministradas por profissionais que atuam no cinema digital e produções audiovisuais.

A formação conta com oficinas de história do cinema, roteiro, direção de fotografia, técnicas de interpretação para cinema e TV, técnicas de captação de som direto, e produção.

Ao fim da formação, os participantes serão desafiados a ir para o set de gravação e realizar produção, gravação e finalização de um curta-metragem, que será exibido em evento aberto para a comunidade.

Experiência

A social mídia Ewellyn Silva participou da primeira edição do projeto e pontuou que editais como o “Manaus Faz Cultura” são importantes para oportunizar experiências e trabalho para todas as idades.

Outro ex-aluno que já passou a participar de produções é o corretor de seguros Rodrigo de Souza.

“Eu fiz o filme “Filha da Mãe d’Água”, com o Bruno, e foi aí que entrei na indústria cultural. Fiz o curso e foi quando tive um pouco mais de experiência com várias ferramentas de interpretação”, disse o ator que pretende continuar trabalhando com o cinema.

Edital

O edital “Manaus Faz Cultura”, na edição de 2023, contemplou cem projetos de oficinas de conteúdo artístico-cultural com valor de R$ 20 mil cada. Foram contemplados em todas as zonas da cidade e entorno da capital, por segmentos: literatura (11), dança (12), teatro e circo (13), artes visuais (12), audiovisual (12), cultura étnica (11), música (12), cultura popular (11), hip-hop e outros (6).

Nos anos anteriores, foram contemplados 40 projetos em 2021, e mais 60 oficinas em 2022, descentralizando o incentivo à cultura em Manaus.

Foram inscritos, em 2023, nos nove segmentos, 84 projetos de audiovisual, 53 de cultura étnica, 77 de cultura popular, 86 de dança, 47 de literatura, 101 de música, 105 de teatro e circo, e 60 de outras vertentes da cultura.

*Com informações da assessoria

