Prefeitura realiza ação de vacinação infantil no parque Cidade da Criança

Manaus (AM) – Com o objetivo de tornar o acesso das crianças à vacinação mais fácil, acontecerá, neste domingo (20), uma ação de intensificação da vacinação infantil no parque Cidade da Criança, na rua Castro Alves, nº 100, no Aleixo. A ação da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), ocorrerá das 9h até às 16h, e pretende amplificar o alcance de crianças, de 0 a 14 anos, às principais vacinas do calendário vacinal e à primeira e segunda doses da vacina contra a Covid-19.

O subsecretário de Gestão da Saúde da Semsa, Djalma Coelho, alerta para a necessidade de os pais manterem o cartão de vacinação dos filhos atualizado.

“As vacinas existem para evitar que as crianças contraiam doenças. Elas servem para prevenir pelo menos 20 doenças. Atualmente não se vê adolescentes com sequelas da poliomielite, por exemplo, porque essa doença foi erradicada no Brasil e isso graças à vacina”, aponta.

Na ação, a Semsa vai disponibilizar 15 tipos de imunobiológicos, incluindo a vacina contra o HPV para meninos e meninas, além da vacina contra a Covid-19, para as crianças de 5 a 11 anos. Também será feita a emissão da Declaração do Cartão de Vacinação atualizado, bastando, para isso, apresentar o cartão de vacina e cartão SUS ou CPF.

As equipes que atuarão no parque da Criança são do Distrito de Saúde (Disa) Sul. “Nós estamos com baixa cobertura de todas as vacinas, principalmente do primeiro ano de vida, como sarampo e poliomielite. Nossas equipes estão aptas a avaliar os cartões das crianças e atualizar as vacinas necessárias. Nós deixamos aqui um convite para que papais e mamães levem suas crianças, para que possamos fazer essa atualização. É uma oportunidade para quem trabalha de segunda-feira a sábado”, destaca a gerente do Disa, enfermeira Jucinara Rodrigues.

Dados

De acordo com dados apresentados pela secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, durante o I Fórum Municipal de Vacinação, promovido pela Semsa no último dia 13, desde o ano de 2015 a cobertura vacinal no Brasil está em queda. A realidade também é observada em Manaus, onde, no período de 2014 a 2021, houve queda na cobertura referente às nove principais vacinas aplicadas em menores de 1 ano. Apenas a BCG (contra formas graves da tuberculose) se manteve acima da meta de 95%.

Em 2021, três vacinas registraram cobertura menor que 80% na capital: a vacina contra o meningococo C e as vacinas pneumocócica e tríplice viral D1 (sarampo, rubéola e caxumba). Outras quatro alcançaram menos de 70% da população vacinável: as que protegem contra o rotavírus humano, a hepatite A e a poliomielite, além da vacina pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo haemophilus influenzae tipo B). A vacina contra a febre amarela, doença endêmica na região Norte, atingiu apenas 55,3% dos menores de 1 ano.

Espaço lúdico

Para receber a criançada, a coordenação do parque Cidade da Criança organizou atividades variadas, com um circuito esportivo e recreativo, entre os quais, futebol de dupla, brincadeiras antigas, tirolesa e escalada, além de um tour pelo parque.

A coordenadora do parque, Lívia Raquel Carneiro, adiantou que haverá, ainda, sessão de filmes infantis e animação com o grupo Metamorfose, com brincadeiras e gincanas.

“Estamos preparando muita diversão, para que as crianças venham receber a imunização que precisarem, e ao mesmo tempo possam se divertir e brincar bastante” disse a coordenadora Lívia.

Lista de vacinas que estão disponíveis para atualização

– Hepatite B

– Pentavalente

– Pneumocócica 10

– Poliomielite inativada (VIP)

– Poliomielite oral (VOP)

– Rotavírus

– Meningocócica C

– Meningocócica ACWY (para adolescentes de 11 e 12 anos)

– Tríplice viral

– Hepatite A

– DTP

– Varicela

– Febre Amarela

– Antitetânica (dT)

– HPV Quadrivalente (para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos)

– Covid-19 (para crianças de 5 a 11 anos)

