Feirão Limpa Nome: Contas básicas representam 24% das dívidas dos brasileiros

O Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, divulgado neste mês, aponta que as contas básicas – água, luz e gás – representam 23,53% de todas as dívidas dos brasileiros.

Para negociar essas e outras dívidas, os consumidores têm disponível a edição deste ano do Feirão Limpa Nome, que vai até dia 30 de novembro. O evento conta a participação recorde de mais de 500 empresas com descontos de até 99% e mais de 530 milhões de ofertas de dívidas.

Além das empresas tradicionais, o Feirão Serasa Limpa Nome deste ano traz novos parceiros. A partir da incorporação da fintech Flexpag ao portfólio da Serasa, os consumidores poderão pagar suas contas atrasadas de energia da Enel, que atende consumidores de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, e da Light, concessionária do Rio de Janeiro.

Algumas empresas que aderiram ao Desenrola Brasil disponibilizam também na plataforma da Serasa ofertas com os mesmos descontos do Programa. No Feirão, as ofertas do Desenrola devem ser pagas somente à vista.

