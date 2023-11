Dívidas com contas básicas caem pelo segundo mês entre amazonenses, aponta Serasa

O levantamento aponta, ainda, que os débitos com o setor de varejo são os mais comuns entre os amazonenses

Manaus (AM) – As dívidas relacionadas a contas básicas, como luz, água e gás, diminuíram no Amazonas 0,41 pontos percentuais entre setembro e outubro, passando de 16,69% das pendências financeiras para 16,28%. Esse é o segundo mês que o estado apresenta leve redução nesse segmento de dívidas.

Em setembro também houve queda de 0,41 pontos percentuais em comparação ao mês de agosto. O dado é da edição mais recente do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, que reúne informações do mês de outubro de 2023.

O levantamento aponta, ainda, que os débitos com o setor de varejo são os mais comuns entre os amazonenses (27,34%), seguido de bancos e cartões (26.33%). Já as dívidas financeiras e serviços representam 13,17% e 7,67% das pendências, respectivamente.

O Amazonas tem 1,5 milhão de pessoas inadimplentes, o que abrange 52,54% da população. Manaus concentra o maior número de inadimplentes, mais de 1 milhão. Os outros três municípios mais populosos do Estado também possuem grande número de pessoas que não conseguem pagar as dívidas – Itacoatiara (39.672 mil), Manacapuru (37.194 mil) e Parintins (32.194 mil).

Entre as faixas etárias, os maiores inadimplentes no Amazonas têm entre 26 e 40 anos (36,0%), seguidos pela população entre 41 e 60 anos (35%), maiores de 60 anos (15%) e aqueles com até 25 anos (14,1%).

Cenário nacional

O número de brasileiros inadimplentes teve leve alta em outubro. Foram 71,9 milhões contra 71,8 milhões em setembro. Desse total, 50,4% são mulheres e 49,6% são homens. As faixas etárias mais afetadas continuam sendo as de 41 a 60 anos (34,9%) e de 26 a 40 anos (34,5%).

Feirões Serasa

A Serasa promove diversas ações para combater a inadimplência no Brasil. Entre elas, destacam-se feirões para negociações de dívidas.

Após realizar eventos em Campinas (SP), na capital paulista e em Salvador (BA) no início do mês, a Serasa planeja novos feirões pelo Brasil. As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE) receberão iniciativas entre os dias 21 e 25 de novembro.

Além disso, é possível quitar dívidas por meio do feirão online, que teve início em 30 de outubro e estará disponível ao público até 30 de novembro.

