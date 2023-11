Marido de Ana Hickmann diz estar sofrendo ‘perseguição obsessiva’

Após a entrevista dada por Ana Hickmann ao Domingo Espetacular, da Record TV, neste domingo (26), Alexandre Correa decidiu se manifestar através de seu advogado. Em uma nota enviada à Quem, Enio Martins Murad afirmou que o empresário “está sofrendo uma perseguição obsessiva por parte de Ana Hickmann e da Rede Record”.

Na entrevista, a apresentadora revelou que o marido está sendo investigado por fraude e falsidade ideológica. Sobre a afirmação, a defesa de Alexandre disse desconhecer. Além disso, o advogado pontuou que “Ana Hickmann está demonstrando imaturidade para lidar com o tema”.

“Quanto a esses fatos, a defesa de Alexandre afirma que não tem ciência de nenhuma investigação. Informamos ainda que Alexandre é sócio administrador da empresa Hickmann Serviços e que tem poderes legais para assinar cheques e documentos”, disse a defesa em nota.

O texto seguiu: “Alexandre tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Até agora, tudo que Ana Hickmann acusou, ela não comprovou. A exemplo da suposta arma de fogo que deu causa ao arrombamento abusivo do apartamento de Alexandre. Na verdade, a verdadeira vítima nesse caso é o marido que está sofrendo uma perseguição obsessiva por parte de Ana Hickmann e da Rede Record”.

Por fim, concluiu: “Toda empresa no Brasil de hoje está passando por dificuldades e Ana Hickmann está demonstrando imaturidade para lidar com o tema”, encerrou.

Ana Hickmann revela fraudes do marido: “Assinaturas não eram minhas”

Na entrevista ao Domingo Espetacular, Ana Hickmann contou detalhes do que aconteceu naquele dia 11 de novembro e situações que antecederam o episódio de discussão.

Segundo Ana, dias antes ela descobriu alguns documentos que indicavam alguns crimes cometidos por Alexandre como fraude e falsidade ideológica. Ela, no entanto, ainda não tem a dimensão do quanto de dívida seu nome está envolvido.

“A gente dividia tudo muito bem e a gente nunca teve problema com isso porque construímos tudo do zero. Muita gente me perguntava como eu aguentava tanta truculência dele, e eu dizia que era acostumada com isso. Mas com o tempo, vi que não era mais amor ali, era um negócio”, declarou ela sobre o casamento.

Ana Hickmann contou que desconfiou do marido, mas só teve a certeza das mentiras que ele contava sobre as finanças após notícias da imprensa. Vale lembrar que esta coluna revelou algumas das dívidas que havia em nome da apresentadora, do marido e da empresa do casal.

about:blank

“Eu só tive a certeza que ele estava mentindo pra mim, por conta da imprensa. Naquele sábado [da agressão], eu falei pra ele parar de mentir pro nosso filho, de mentir pra mim… E foi assim que tudo isso aconteceu”, falou.

“Dias antes eu achei coisas no escritório, eu tomei atitudes ali dentro… Começou a sair as coisas sobre o banco [dívida]. Eu fiquei com vergonha. Eu nunca devi nada pra ninguém e agora estava devendo banco?”, completou.

Ana Hickmann revelou, ainda, que ao mexer em mais coisas, acabou encontrando documentos que indicavam fraudes de Alexandre. “Comecei a achar mais coisas, ele não gostou e aí eu mexi em coisas que não devia”, disse ela.

A apresentadora explicou: “Eu ainda não posso entrar em detalhes porque a investigação está sob sigilo. Mas na quinta-feira antes dessa coisa toda, eu encontrei documentos, cheques, coisas que eu olhei e não consegui identificar se eram lícitas ou ilícitas. Assinaturas que não eram minhas, valores… E quando eu o questionei, foi a primeira vez que ele começou a ficar bem agressivo comigo”.

Ela ainda pontuou: “Existe uma grande investigação de fraude, falsidade ideológica…”.

Sobre as notícias das dívidas em nome do casal, Hickmann disse que o marido tentou esconder o que saía. “Não tem nem quatro meses que vi uma notícia de um banco. Ele tentou esconder de qualquer jeito”, disparou.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Alexandre Correa diz que Ana Hickmann estava alcoolizada no dia da agressão

Ana Hickmann foi agredida após descobrir supostos crimes de Alexandre

Ana Hickmann confirma agressões do marido em entrevista