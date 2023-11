Ana Hickmann foi agredida após descobrir supostos crimes de Alexandre

Ana Hickmann falou pela primeira em detalhes vez sobre a agressão que sofreu de Alexandre Correia no dia 11 dee novembro. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, a apresentadora contou que a briga do então casal começou durante uma conversa dela com o filho, Alezinho, de 9 anos. Ela afirma que explicava para a criança os problemas financeiros da família quando o então marido passou a ofendê-la, tentando convencer o filho de que a mãe era “louca”.

A apresentadora também contou que só não foi mais machucada por Alexandre porque seu cachorro foi para cima do empresário. “Ele, Alexandre, só parou quando eu disquei o 190. Ainda bem que existe o 190”, destacou.

Segundo Ana, a relação começou a ficar insustentável no ano passado, mas ela não conseguiu se desvencilhar. A loira ainda confirmou que está imersa em dívidas, embora não saiba o valor total dos débitos. “Ele era a parte administrativa e financeira”, disse, sobre a gestão de seu patrimônio. “Não tinha mais amor ali, era um grande negócio”, afirmou em outro trecho.

Ana disse que o estopim para o fim da relação foram comportamentos suspeitos de Alexandre, além de documentos que indicam o cometimento de crimes por parte do ex. “Eu nunca devi nada pra ninguém e agora estou devendo parao banco? Só que eu comecei a achar mais coisas e ele não gostou. Eu mexi onde não devia”, afirmou.

“Eu ainda não posso entrar em detalhes porque a investigação toda está correndo sob sigilo. Mas na quinta-feira que antecedeu essa agressão dentro da minha casa eu encontrei documentos, cheques, muita coisa que… algumas eu nao consegui identificar, se eram lícitas ou ilícitas, assinaturas que não são minhas, valores que eu disse: ‘não é possível’”, revelou Ana.

“Há uma investigação de fraude, desvio, falsidade ideológica… é a unica coisa que posso falar por enquanto”, contou Ana. “Ele tentou esconder por muito tempo”, destacou a apresentadora.

*Com informações do Metrópoles