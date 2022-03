Especialista aponta importância de cuidados com a higiene bucal

Manaus (AM)- No Dia Mundial da Saúde Bucal, celebrado neste domingo (20), a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) alerta para os cuidados com a saúde bucal e como bons hábitos podem evitar problemas no organismo.

A data foi instituída pela Federação Dentária Internacional (FDI) com o objetivo de chamar a atenção para a importância da saúde bucal.

A falta de higiene, uso de produtos inadequados e maus hábitos podem levar a doenças bucais que, quando não tratadas, evoluem para problemas mais graves.

A necessidade de uma rotina de cuidados é fundamental, como conta a cirurgiã-dentista Celina Chacon, que realiza atendimento no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Policlínica Dr. José Lins.

“Ter uma boca saudável é ter tudo, não é só dente. É cuidar da língua, da gengiva, da bochecha, não tem outro caminho, precisa-se ter uma boa higiene oral. Também necessita tomar cuidado com o que você come. A melhor forma de você manter uma boca saudável é rotina, é passar o fio dental, é escovar os dentes, é escovar a língua, até porque o fio dental vai limpar aquela parte do dente que a escova não limpa, por isso é importantíssimo o uso”, explica a profissional.

A saúde bucal possui uma importância não apenas para o indivíduo, mas para toda a população, pois leva a diminuição das doenças bucais, reduzindo ao máximo a evolução de agravos que demandem uma atenção de maior complexidade. Segundo dados da Federação Dentária Internacional (FDI), mais de 90% da população mundial irá sofrer alguma forma de doença bucal em suas vidas.

A dentista enfatiza ainda a importância da população procurar fazer o acompanhamento com profissionais.

“É inestimável, não dá nem para mensurar, porque só o profissional enxerga onde você está pecando com a escovação. Às vezes você vem e não está sentindo nada, mas quando você vai ao dentista, a cada seis meses, ele pode falar o que você está a precisar, como, por exemplo, passar mais fio dental, se está precisando mais escovar ali, além da própria avaliação e cuidados necessários em caso de algum problema bucal”, disse Celina Chacon.

A rede de assistência à saúde bucal, oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da SES-AM e das secretarias municipais de saúde, oferece procedimentos como limpezas, extrações, implantes dentários, restaurações, aplicações de flúor, retirada dos sisos, tratamento de cáries, aparelho dental, biópsias, cirurgias e exames bucais para detecção de câncer bucal, infecções e outras doenças. A SES-AM conta com mais de 400 profissionais dedicados ao atendimento em saúde bucal.

