Mutirão de inserção de DIU atende mais de 70 mulheres neste sábado (19)

Manaus (AM)- A maternidade Moura Tapajóz, da Prefeitura de Manaus, realizou neste sábado (19) mais de 70 procedimentos no segundo mutirão para a inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU).

Considerado um dos mais seguros métodos contraceptivos, tem 99,3% de eficácia comprovada. A colocação do dispositivo faz parte do programa de planejamento familiar oferecido gratuitamente pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Na rede municipal de saúde, além da Moura Tapajóz, outras oito unidades da Semsa, distribuídas em todas as zonas da cidade, fazem a inserção do DIU. Os outros, que são métodos cirúrgicos para evitar a gravidez, são a laqueadura tubária, popularmente conhecida como ligação das trompas, e a vasectomia, procedimentos para o público masculino, são realizados apenas na maternidade municipal.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, acompanhou o mutirão na manhã deste sábado, na Moura Tapajóz.

“No primeiro mutirão, há 15 dias, foram atendidas 50 mulheres. Hoje, com ajustes no planejamento, conseguimos atender a mais de 70 pacientes que optaram por este método de contracepção. É com muita satisfação que a gente recebe essas pacientes aqui, para mais um serviço ofertado pela Prefeitura de Manaus”, disse.

A diretora da maternidade Moura Tapajóz, enfermeira Núbia Cruz, explicou que o acesso ao programa é fácil.

“Nosso programa de planejamento reprodutivo funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e é de livre demanda, não sendo necessário agendamento. Basta vir à maternidade e pedir para ser atendida pela equipe do programa”, orientou.

DIU

O ginecologista Pablo Túlio, da equipe do programa de Planejamento Familiar da maternidade Moura Tapajóz, participou do mutirão, destacando que o DIU pode ser considerado o melhor método, porque após a inserção, a preocupação é fazer o controle semestral. Mas lembrou que os cuidados com as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) devem ser mantidos.

O médico assegurou que o programa de planejamento familiar da prefeitura é o melhor programa do Estado. Segundo ele, na Moura Tapajóz são realizadas em torno de 30 inserções de DIU por semana, além de seis laqueaduras no mesmo período, o que representa cerca de 120 por mês. Além disso, em média 30 laqueaduras e 16 vasectomias por mês.

“Eu sempre digo, o programa de planejamento familiar da Moura é o melhor e mais completo do Amazonas, isso eu posso afirmar”, finalizou Pablo Túlio.

*Com informações da assessoria

Fotos: Camila Batista / Semsa

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Médica alerta sobre importância de dormir bem

Câncer e pobreza menstrual é tema de palestras em Manaus

Saúde do trabalhador é tema de encontro em Manaus