Motociclista fica ferido em acidente na avenida Efigênio Salles, em Manaus

Manaus (AM) – Um motociclista, não identificado, sofreu um acidente e ficou ferido, por volta de 6h30 da manhã desta sexta-feira (1), na avenida Efigênio Salles, na Zona Centro-Sul de Manaus.

O acidente ocorreu no sentido da rotatória do Coroado e causou transtornos no trânsito na Zona Centro-Sul. No local, a vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada ao hospital.

Informações sobre a identidade do motociclista e o seu estado de saúde não foram divulgados. O trânsito já voltou a normalidade.

