Fábrica do BMW em Manaus fatura ouro em premiação de qualidade da indústria

Manaus (AM) – A fábrica do BMW Group em Manaus foi premiada com o troféu ouro na 30ª edição do Prêmio Qualidade Amazonas (PQA). A planta, que concorreu com o projeto “Aumento da Eficiência Operacional através do Fluxo de Valor”, atualmente produz dez modelos BMW Motorrad, tem capacidade anual para 17 mil motocicletas, é a única fora da Alemanha a produzir motos de forma exclusiva e responde por 99% do portfólio nacional da marca.

Criado em 1994, pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), o PQA visa reconhecer e dar visibilidade às organizações do Estado do Amazonas na busca pela cultura da excelência.

Fábrica de Manaus

Única planta completamente focada na produção de motocicletas fora da Alemanha, a fábrica do BMW Group em Manaus foi fundada em 2016 e é responsável pela produção de 99% do portfólio de motos da marca BMW Motorrad no Brasil.

Com área aproximada de 15 mil metros quadrados e capacidade de produzir até 17 mil motocicletas por ano, a planta possui ações voltadas para sustentabilidade e meio ambiente, como o uso de energia proveniente de fontes renováveis, promovendo redução na emissão de CO₂, e tem certificação I-REC (International REC Standard), sistema global que possibilita a empresas garantir que a energia que consomem é proveniente de fontes renováveis e limpas. Desde 2018, a energia da fábrica é proporcionalmente compensada pela geração no Complexo Eólico de Morrinhos, em Campo Formoso (BA).

Atualmente, a fábrica de Manaus produz os modelos BMW C 400 X, BMW R 1250 GS Adventure, BMW R 1250 GS, BMW S 1000 RR, BMW G 310 GS, BMW G 310 R, BMW F 750 GS, BMW F 850 GS Adventure, BMW F 850 GS e BMW F 900 R.

BMW Group

Com suas quatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, o BMW Group é o fabricante líder mundial de automóveis e motocicletas premium, e também fornece serviços financeiros e de mobilidade premium. A rede de produção do BMW Group inclui mais de 30 locais de produção em todo o mundo e tem uma rede global de vendas de mais de 140 países.

Em 2022, o BMW Group vendeu mais de 2,4 milhões de veículos e mais de 202.000 motocicletas em todo o mundo. O lucro antes de impostos no exercício financeiro de 2022 foi de 23,5 bilhões de euros em receitas que totalizaram 142,6 bilhões de euros. Em 31 de dezembro de 2022, o BMW Group tinha uma força de trabalho de 149.475 colaboradores.

O sucesso do BMW Group sempre foi baseado em pensamento de longo prazo e ação responsável. A empresa definiu o rumo para o futuro em um estágio inicial e consistentemente torna a sustentabilidade e a gestão eficiente de recursos centrais em sua direção estratégica, desde a cadeia de suprimentos por meio da produção até o final da fase de uso de todos os produtos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mesmo com seca histórica, manejo do pirarucu no Amazonas tem saldo positivo

Curso gratuito ajuda jovens a se organizarem financeiramente

Mais de 600 empresas foram abertas no Amazonas em novembro