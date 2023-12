Suspeito de matar homem a pauladas em Manaus é preso no interior do AM

Vítima foi arrastada de dentro de casa por, pelo menos, 10 suspeitos e morta a pauladas, no bairro Novo Aleixo

Clyf Andrews Gomes de Oliveira, de 21 anos, foi preso na terça-feira (5) em Coari, no interior do Amazonas, suspeito da morte de Ednilson da Cruz Oliveira, que tinha 45 anos. A vítima foi atingida com diversas pauladas em novembro deste ano, na rua Doutor Lopes Gonçalves, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, Ednilson foi atingido com diversas pauladas, após Clyf Andrews de Oliveira juntamente com outros suspeitos invadirem a casa da vítima e o arrastaram para fora do imóvel.

“As investigações apontaram que o crime foi por motivo torpe, pois a vítima não teve direito de defesa. Logo após o crime, o suspeito fugiu para Coari, onde estava escondido. Ele foi localizado na casa de familiares, e teve o mandado judicial cumprido”, disse o delegado.

O autor responderá por homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça.

